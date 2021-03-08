08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Papa'dan Erbil'de Aylan bebeğin babasına ziyaret

Papa'dan Erbil'de Aylan bebeğin babasına ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri 2 Eylül 2015'te 'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 3 yaşındaki 'nin babasını ziyaret etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
ABONE OL
Papa'dan Erbil'de Aylan bebeğin babasına ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri , 'ın kentindeki temasları sırasında, 'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli bebeğin babasıyla bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın, Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayinin ardından Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Papa'nın, ailesini kaybeden Abdullah Kurdi'nin acısını dinlediği ifade edildi. Kurdi'nin ise ilgisinden dolayı Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te 'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, 'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

Aylan bebeğin katilleri 5 yıl sonra yakalandı! AYLAN BEBEĞİN KATİLLERİ 5 YIL SONRA YAKALANDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA