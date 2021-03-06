07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak'ta 20 kişinin cesedinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

Irak'ta 20 kişinin cesedinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

Irak'ın Salahaddin vilayetinin güneyinde 20 kişiye ait cesedin yer aldığı bulunduğu bildirildi. Salahaddin Polis Teşkilatından Yüzbaşı Ahmet Ekrem, cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığını ifade etti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.03.2021
ABONE OL
Irak'ta 20 kişinin cesedinin gömüldüğü toplu mezar bulundu

Salahaddin Polis Teşkilatından Yüzbaşı Ahmet Ekrem, yaptığı açıklamada, kentin güneyinde bir köyün yakınlarındaki kırsal bölgede, polis gücünün devriye gezdiği sırada toplu mezar bulunduğunu belirtti.

Ekrem, mezarda 20 kişinin cesedinin yer aldığını, cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün henüz bilinmediğini aktaran Ekrem, bazı cesetlerde darp ve kurşun izlerinin bulunduğunu ve olayın terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığı şüphesi uyandırdığını dile getirdi.

Ekrem, kimlik tespitleriyle ilgili incelemelerin yapılmaya başlandığını sözlerine ekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA