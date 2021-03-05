05 Mart 2021, Cuma
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Eve giren görevli dehşete düştü! Ölü annesiyle aynı evde 4 ay yaşamış

Son dakika haberine göre; ’da 4 ay boyunca ölen annesinin cansız bedeni ile aynı evde yaşayan bir adam, sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadınla iletişim kuramamasının ardından evi ziyaret etmesiyle yakayı ele verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Eve giren görevli dehşete düştü! Ölü annesiyle aynı evde 4 ay yaşamış

eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Yamamoto'nun, ölen annesinin cansız bedenini 4 ay boyunca evde sakladığı ortaya çıktı. Bir sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadınla iletişim kuramamasının ardından evi ziyaret etmesiyle ortaya çıkan olayın ardından cansız beden üzerinde herhangi darp izinin tespit edilemediği bildirildi.

DOĞAL NEDENLERLE YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Yarı zamanlı işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yamamoto, polis tarafından tutuklanırken, ifadesinde 70'li yaşlarındaki annesinin geçtiğimiz Kasım ayı başında hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi. Kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlenirken, Yamamoto'nun ölümü polise neden bildirmediğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

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