Eve giren görevli dehşete düştü! Ölü annesiyle aynı evde 4 ay yaşamış

DOĞAL NEDENLERLE YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Yarı zamanlı işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yamamoto, polis tarafından tutuklanırken, ifadesinde 70'li yaşlarındaki annesinin geçtiğimiz Kasım ayı başında hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi. Kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlenirken, Yamamoto'nun ölümü polise neden bildirmediğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.