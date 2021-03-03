SON DAKİKA | İsveç’te terör saldırısı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... İsveç’in Vetlanda kentinde bıçaklı saldırı sonucu 8 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
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Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.
İsveç'in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan'da bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 8 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Polis, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.
Görgü tanıkları, saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.