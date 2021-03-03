03 Mart 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA | İsveç’te terör saldırısı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... ’in Vetlanda kentinde bıçaklı saldırı sonucu 8 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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SON DAKİKA | İsveç’te terör saldırısı! Çok sayıda yaralı var

İsveç'in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan'da bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 8 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları, saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.

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