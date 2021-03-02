03 Mart 2021, Çarşamba
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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Son dakika haberi... 'da bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. İlk belirmelere göre uçak kazasında 10 kişi yaşamını yitirdi. Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğünü belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getirdi.

Güney Sudanda yolcu uçağı düştü GÜNEY SUDAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü ifade eden Kuol, ölü sayısının henüz net olarak bilinmediğini vurguladı.

Yerel medyada, kazada 10 yolcu ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Aynı hava yolu şirketinin daha önce de bir uçağı benzer şekilde kaza yapmıştı.

Şirket, kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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