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Trump'tan flaş karar! Başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez...

Eski Başkanı , 20 Ocak'ta 'dan ayrılmasının ardından ilk halka açık konuşmasını, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) yapacak.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.02.2021
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Trump'tan flaş karar! Başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz sene 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a karşı kaybetmesinin ardından 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılmıştı. Trump, başkanlık koltuğunda ayrılmasından haftalar sonra ilk kez halka açık şekilde konuşma yapacak. Trump, Florida eyaletine bağlı Orlando'da Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) TSİ 11.30'da konuşması bekleniyor.



"DÖRT YIL ÖNCE BİRLİKTE BAŞLADIĞIMIZ İNANILMAZ YOLCULUK HENÜZ SONA ERMEDİ"
Ekibi tarafından yayınlanan konuşma alıntılarına göre, Trump'ın konuşmasında "Dört yıl önce birlikte başladığımız inanılmaz yolculuğun henüz sona ermediğini ilan etmek için bugün karşınızda duruyorum. Bugün öğleden sonra hareketimizin, partimizin ve sevgili ülkemizin geleceği hakkında konuşmak için toplandık" demesi bekleniyor.

Trump'ın konuşmasında, Biden tarafından alınan kararları hedef alacağı düşünülürken, özelikle göç konusunda alınan yeni kararları eleştirmesi bekleniyor.



CPAC, geçtiğimiz perşembe günü Orlando'daki Hyatt Regency Hotel'de başladı. Birçok konuşmacı, konuşmalarında "mavi yakalı işçilerin" parti için önemine odaklandı. Dört günlük CPAC etkinliğindeki Trump coşkusu o kadar güçlüydü ki, Trump'ın oğlu Jr.Donald cuma günü yaptığı konuşmada, "Bunun düşük enerjili konuşma dediğimiz şey olmayacağını tahmin ediyorum ve sizi temin ederim ki Donald Trump'ı ve Cumhuriyetçi partinin geleceği olarak MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketi hakkındaki tüm hislerinizi sağlamlaştıracak" demişti.

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