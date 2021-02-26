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Yunan donanmasında "koronavirüs" paniği! Gemi karantinaya alındı

önemli unsurlarından Psara fırkateyninin 18 personelinde, Nikiforos Fokas fırkateyninin ise 45 personelinde Kovid-19 tespit edildi. Nikiforos Fokas fırkateyninin karantiya alındığı öğrenilirken son dönemde artan vakalar nedeniyle Yunan donanmasının büyük sıkıntı yaşadığı belirtiliyor.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Yunan donanmasında koronavirüs paniği! Gemi karantinaya alındı

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı belirtiliyor.

Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyni personelinden 6'sının 21 Şubat'ta, 12'sinin ise 23 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun yanı sıra donanmada birçok görevi yerine getiren bir başka gemi olan Nikiforos Fokas fırkateyni de salgın nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. 45 personelinde koronavirüs tespit edilen geminin karantiya alındığı öğrenildi.

Son dönemde artan vakalar nedeniyle Yunan donanmasının büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor.

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