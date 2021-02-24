24 Şubat 2021, Çarşamba
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İlk COVAX Kovid-19 aşıları Gana'ya ulaştı!

'da COVAX kapsamında ilk -19 aşı teslimatı 'ya yapıldı. COVAX aşısı, 'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamak üzere geliştirilmişti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.02.2021
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İlk COVAX Kovid-19 aşıları Gana'ya ulaştı!

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi oldu.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen 600 bin doz AstraZeneca /Oxford aşısı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanına ulaştı.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, Gana'nın Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Kovid-19 aşılarını alan ilk ülke olmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

'YOKSUL ÜLKELER DE AŞIYA ADİL ŞEKİLDE ULAŞMALI'
Açıklamada, aşılarının salgının sona ermesinde kritik önem taşındığı belirtildi.

Ülkede, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlaması bekleniyor.

Gana'da şimdiye kadar 81 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 584 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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