21 Şubat 2021, Pazar
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ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 'nin eyaletinde silahlı bir saldırganın girdiği bir silah mağazasında açtığı ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2021
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ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Haberde saldırıya uğrayan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölge polisinden alınan bilgiye göre, silah mağazasına giren saldırganın, mağaza sahibi ile tartıştığı esnada, elindeki silahla rastgele ateş açtığı, önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, ancak kısa sürede ağır yaralı iki kişinin de öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis yetkililerinin ilerleyen saatlerde basın toplantısı ile kamuoyuna açıklama yapacakları belirtildi.

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