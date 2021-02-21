ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırganın girdiği bir silah mağazasında açtığı ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan NBC kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, New Orleans kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.
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Haberde saldırıya uğrayan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.