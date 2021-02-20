20 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: ABD'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Son dakika haberi...'nin güneydoğusundaki eyaletinde askeri jetin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Pilotların isimlerine yer verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Son dakika: ABD'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Mississippi'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssü'ne ait T38 jet eğitim uçağının yerel saatle 17.30'da Montgomery Bölge Havaalanı yakınlarına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, eğitim uçuşundaki iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pilotların isimlerine yer verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma açıldığı aktarıldı.

Montgomery Bölge Havaalanı yöneticisi Marshall Taggart da dün akşam askeri bir jetin hava alanı yakınlarındaki ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, olay yerine birçok itfaiye ve polis aracının gittiği görüldü.

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