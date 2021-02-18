Koronavirüs ABD ekonomisini çökertti! İşsizlik maaşı başvuruları arttı

Süregelen işsizlik başvuruları da 6 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 64 bin azalışla 4 milyon 494 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik maaşı başvuruları 4 haftanın en yüksek seviyesine tırmanırken analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasının toparlanmasının önünde uzun bir yol olduğunu gösterdiğini kaydetti.