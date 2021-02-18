'GEÇEN AY 387, BU AY 8 BİN 162 DOLAR ELEKTRİK FATURASI'

Diğer bir Griddy abonesi Royce Pierce de son bir haftadaki elektrik fiyatlarındaki artıştan dolayı şubat ayı için kendisine toplam 8 bin 162 dolar elektrik faturası geldiğini belirterek, "Dubleks evim için geçen ay 387 dolar fatura ödedim. Bu ayki rakam ise akılalmaz bir şey." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

ELEKTRİK FİYATI 9 BİN DOLARA ÇIKMIŞTI

Teksas'ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti dondurucu soğuklarda yüksek talep ile birleşince, eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) spot elektrik megavat saat fiyatı, kar fırtınası öncesi 50 dolarken 15 Şubat'ta 9 bin doların üzerini görmüştü.