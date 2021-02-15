İsrail'den insanlık dışı hamle! Gazze'ye koronavirüs aşısını sokmadılar

Al-Keela, bu engellemenin tüm uluslararası normlara, yasalara ve sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti. Al-Keela, hükümetin ve Sağlık Bakanlığının aşıları olabildiğince hızlı şekilde Gazze Şeridi'ne ulaştırmak için uluslararası kuruluşlarla irtibat halinde olduğunu vurguladı.