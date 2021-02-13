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Son dakika: Japonya'da alarm: Tehlikeli bölgede çok şiddetli deprem

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre 'nın bölgesinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Son dakika: Japonya'da alarm: Tehlikeli bölgede çok şiddetli deprem

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Japonya'da yerel saatle 23.07'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

7.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Namie kentine 98 kilometre uzaklıkta. Yerin 58 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının başkent Tokyo'da da hissedildiği bildiriliyor.

Japon Meteoroloji Ajansı, Fukuşima eyaletinin karşısında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verilmeyeceğini duyurdu.

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