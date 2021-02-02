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Can kaybı 2 milyonu geçti! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

genelinde hızla yayılmaya devam ederken can kaybı 2 milyon 250'i geçti. En fazla can kaybının yaşandığı 'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1955 artarak 454 bin 246'ya yükseldi. Peki koronavirüs nedeniyle hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte o liste...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Can kaybı 2 milyonu geçti! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

genelinde hızla yayılmaya devam ederken can kaybı sayıları da artmaya devam ediyor. En çok can kaybının yaşandığı 'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1955 artarak 454 bin 246'ya ulaştı.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 879 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

İŞTE ÜLKE ÜLKE CAN KAYBI SAYILARI

ABD 454,289

Brezilya 225,143

Meksika 159,100

Hindistan 154,547

İngiltere 106,564

İtalya 88,845

Fransa 76,512

Rusya 74,158

İspanya 59,081

Almanya 58,396

İran 58,110

Kolombiya 54,272

Arjantin 48,249

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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