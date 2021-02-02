Can kaybı 2 milyonu geçti! Hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?
Dünya genelinde koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken can kaybı 2 milyon 250'i geçti. En fazla can kaybının yaşandığı ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1955 artarak 454 bin 246'ya yükseldi. Peki koronavirüs nedeniyle hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte o liste...
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Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken can kaybı sayıları da artmaya devam ediyor. En çok can kaybının yaşandığı ABD'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1955 artarak 454 bin 246'ya ulaştı.
Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 879 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
İŞTE ÜLKE ÜLKE CAN KAYBI SAYILARI
ABD 454,289
Brezilya 225,143
Meksika 159,100
Hindistan 154,547
İngiltere 106,564
İtalya 88,845
Fransa 76,512
Rusya 74,158
İspanya 59,081
Almanya 58,396
İran 58,110
Kolombiya 54,272