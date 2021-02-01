01 Şubat 2021, Pazartesi
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Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre; ülkesi 'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ve gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Guyana'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Venezuela Sismolojik Araştırma Vakfı (FUNVISIS), 5 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Guyana'nın Lethem kentinin 83 kilometre uzaklığında olduğunu açıkladı.

Deprem Brezilya ve Venezuela gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi.

Ülke dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kateden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.

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