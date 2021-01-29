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Fransa kapıları kapatıyor! Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden giriş yapılamayacak

Son dakika haberi... Başbakanı Jean Castex, Covid-19’a yönelik yeni kısıtlamalar kapsamında Fransa’nın (AB) dışındaki ülkelere sınırlarını kapattığını açıkladı. Karar 31 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Fransa kapıları kapatıyor! Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden giriş yapılamayacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında Covid-19'a ile mücadeleye yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Yeni kısıtlamalara kapsamında Fransa, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırlarını kapattı.

BU GECE YARISI BAŞLIYOR

Castex, "Zorunlu nedenler dışında Fransa'dan AB dışındaki bir ülkeye giriş ve çıkış yasaklanacak. Bu uygulama, gece yarısından itibaren geçerli olacak. Ülkeye giriş için negatif PCR zorunluluğu devam edecek " ifadelerini kullandı.

MARKETLERDE ÖNLEMLER GÜÇLENDİRİLECEK

Alışveriş merkezleri ve dükkanlara getirilen kısıtlamalara da değinen Castex, "20 bin metrekareden büyük alana sahip gıda dışı dükkanlar kapatılacaktır. Pazartesiden itibaren süpermarketlerde de önlemler güçlendirilecek" dedi.

POLİS SAYISI ARTACAK

Ülke genelinde saat 18.00-06.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının devam ettiğini bildiren Castex, sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için daha fazla polisin ve jandarmanın görevlendirileceğini açıkladı.

FRANSIZLAR KÖTÜ ETKİLENDİ

Castex, olası bir karantina uygulanması hakkında ise, "Karantinanın Fransızları kötü etkilediğini biliyoruz. Bundan kaçınmak için kendimize bir şans verebileceğimize inanıyoruz" dedi.

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