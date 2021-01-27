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Son dakika: İngiltere'den AstraZeneca aşılarının üretildiği tesiste patlayıcı paniği!

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgının hızla yayılmaya devam ettiği 'de çalışmalar sürerken aşı üretimin yapıldığı bir fabrikada korku dolu anlar yaşandı. Şüpheli paket bulunması üzerine AstraZeneca aşılarının üretildiği fabrikaya patlayıcı uzmanları çağrıldı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: İngiltere'den AstraZeneca aşılarının üretildiği tesiste patlayıcı paniği!

Patlayıcı uzmanları, AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği 'deki fabrikaya çağrıldı.

İngiltere'de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

İNGİLTERE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

Birleşik Krallığa bağlı Galler'de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi'nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.

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