Son dakika: İngiltere'den AstraZeneca aşılarının üretildiği tesiste patlayıcı paniği!
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgının hızla yayılmaya devam ettiği İngiltere'de çalışmalar sürerken aşı üretimin yapıldığı bir fabrikada korku dolu anlar yaşandı. Şüpheli paket bulunması üzerine AstraZeneca aşılarının üretildiği fabrikaya patlayıcı uzmanları çağrıldı.
DÜNYA DHA
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Patlayıcı uzmanları, AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği İngiltere'deki fabrikaya çağrıldı.
İngiltere'de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.
İNGİLTERE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
Birleşik Krallığa bağlı Galler'de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.