27 Ocak 2021, Çarşamba
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Almanya’da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti

’un 94,8 milyon euroluk büyük ikramiyesi, Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşına çıktı. Genel Müdürü , "90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek." açıklamasında bulundu. Öte yandan büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin güvenlik gerekçesi ile açıklanmadı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Almanya’da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti

'nın en yaygın sayısal loto oyunu olan 'un 94,8 milyon euroluk ikramiyesi, 'ne bağlı kentinin kasabına yaşayan bir Türk vatandaşına isabet etti. Talihli Türk, 'deki 'ne giderek, kuponunu doğrulattı.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK
Genel Müdürü yaptığı açıklamada, "Kazanan, Eurojackpot'u uzun süredir düzenli olarak oynuyordu. Westlotto'nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye, 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor" dedi.



BÜYÜK İKRAMİYE 18,75 EUROLUK KUPONA İSABET ETTİ
Kötter, talihlinin 18,75 euroluk bir kuponla 94.8 milyon euroluk ikramiyeyi kazandığını ifade etti. Kötter, şanlı kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6'yı doğru tahmin ederek, bu ikramiyeyi kazandığını belirtti. Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin güvenlik gerekçesi ile açıklanmadı.

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