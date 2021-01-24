Şili, Antarktika ve Kolombiya'da korkutan deprem! | Son depremler
Son dakika haberine göre; Şili'nin başkenti Santiago yakınlarında 5,8, Antarktika'da Güney Shetland Adaları yakınında 6,9, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ise 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Henüz can ve mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.
Antarktika'da, Şili'nin bilimsel araştırma üssü O'higgins'e yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, denizde 9,6 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ise Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından "tsunami" uyarısı yaptı ve bölgede sahillerin terk edilmesi çağrısında bulundu.
SGC, 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneybatısındaki Baraya olduğunu açıkladı.
Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.
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