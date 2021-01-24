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Şili, Antarktika ve Kolombiya'da korkutan deprem! | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'nin başkenti yakınlarında 5,8, 'da yakınında 6,9, ülkesi 'da ise 5,1 büyüklüğünde meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2021
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Şili, Antarktika ve Kolombiya'da korkutan deprem! | Son depremler

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 'de meydana gelen depremin merkez üssünün başkent 'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bölgede, 110 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Henüz can ve mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

'da, Şili'nin bilimsel araştırma üssü O'higgins'e yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, denizde 9,6 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ise Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından "tsunami" uyarısı yaptı ve bölgede sahillerin terk edilmesi çağrısında bulundu.

Jeoloji Servisinden (SGC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 16.12'de yönetim bölgesine bağlı kasabasında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

SGC, 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneybatısındaki Baraya olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

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