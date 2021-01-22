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Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması! Türkiye ve Rusya detayı dikkat çekti

Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen Suriye'deki sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu. Pedersen "Bütün sorunlar tek başına Suriyeliler tarafından çözülemez. Uluslararası iş birliğine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı. Pedersen ayrıca bölgede ve 'nın etki alanına ilişkin de değerlendirmeler bulundu. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması! Türkiye ve Rusya detayı dikkat çekti

(BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur görüşmelerinin 25 Ocak'ta İsviçre'nin kentinde başlayacağını belirterek, "Bütün sorunlar tek başına Suriyeliler tarafından çözülemez. Uluslararası iş birliğine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Pedersen, 25-29 Ocak'ta gerçekleşecek Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur görüşmeleri öncesinde BM Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenledi. Geir O. Pedersen, heyetlerin yarın Cenevre'ye geleceğini, rejim ve muhalif eş başkanlarıyla 24 Ocak'ta ayrı ayrı görüşeceğini aktardı.

BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZEMEZLER

Taraflara, artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunan Pedersen, "Bütün sorunlar tek başına Suriyeliler tarafından çözülemez. Uluslararası iş birliğine ihtiyaç var." dedi.

Pedersen, farklı görüşteki ülkelerin süreci daha ileriye taşımak için bir araya gelerek somut adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE VE RUSYA SONRASINDA SÜKÜNET GÖRDÜK

Suriye'de durumun sakin olduğunu belirten Pedersen, "Suriye'nin kuzeydoğusu için ve arasında varılan anlaşmadan bu yana elbette göreceli bir sükunet gördük. Ama vurguladığım gibi, bu kırılgan bir sükunet." değerlendirmesinde bulundu.

"BIDEN İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİM"

Suriye görüşmeleri sürecinin şimdiye kadar Suriyelilerin yaşamlarında henüz "somut değişiklikler" ya da gelecek için "gerçek bir vizyon" getirmediği itirafında bulunan Pedersen, hiçbir aktörün veya grubun tek başına iradesini dayatarak veya çatışmalarla Suriye sorununun çözülemeyeceğini ifade etti.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Pedersen, yeni yönetimiyle henüz görüşmediğini belirterek, "Ama, yeni Amerikan yönetimiyle de yoğun ve iyi bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu Komitenin 25-29 Ocak'taki toplantılarında ana gündemin "anayasanın temel ilkeleri" olması bekleniyor.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİNİN YAPISI

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor. Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

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