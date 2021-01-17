17 Ocak 2021, Pazar
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6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 56'ya ulaştı!

Son dakika haberine göre; 'nın Batı Sulawesi eyaletinin kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya ulaştığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 56'ya ulaştı!

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı , yaptığı açıklamada, operasyonel ihtiyaçlar için dün itibarıyla Batı Sulawesi eyaleti, kenti ve bölgesine toplamda 4 milyar rupiah (285 bin dolar) aktardıklarını belirtti.

Jati, bölge genelindeki 826 yaralıdan 201'inin tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisini paylaşarak, Mamuju'da 47 ve Majene'de 9 olmak üzere depremde şu ana kadar toplam can kaybının 56 olduğunu aktardı.

Deprem sonrası yardım faaliyetlerinin ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden Jati, bölgede yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

(BMKG), 15 Ocak'ta yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ve kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

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