6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 56'ya ulaştı!

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, operasyonel ihtiyaçlar için dün itibarıyla Batı Sulawesi eyaleti, Majene kenti ve Mamuju bölgesine toplamda 4 milyar rupiah (285 bin dolar) aktardıklarını belirtti.