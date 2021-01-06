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Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4 Türk'e gözaltı

'nın kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 598 milyon TL değerinde 1 ton 35 kilogram eroin ele geçirildi. Öte yandan düzenlenen operasyonda 4 vatandaşı da gözaltına alındı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4 Türk'e gözaltı

'nden (SBU) yapılan açıklamada, 'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,3 milyar grivna (yaklaşık 598 milyon TL) olan 1 ton 35 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4 Türk'e gözaltı ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU! 4 TÜRK'E GÖZALTI

'DİPLOMATİK YÜK OLARAK AB'YE GÖNDERİLMESİ PLANLANMIŞ'

'dan 'ya deniz yoluyla getirilen uyuşturucunun, uluslararası organize suç örgütü tarafından, diplomatik yük görünümü altında 'ne (AB) gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında uyuşturucu trafiğinin organizatörlerinden olduğu belirlenen bir Türk vatandaşının da bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, suç şebekesinin diğer üyelerinin tespit edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

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