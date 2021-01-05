06 Ocak 2021, Çarşamba
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Macaristan'dan AB'ye koronavirüs aşısı tepkisi!

Son dakika haberi... Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Menczer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini konusunda 'nin () hata yaptığını, , ve 'e göre geri kaldığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Macaristan'dan AB'ye koronavirüs aşısı tepkisi!

Menczer yaptığı açıklamada, ve 'nin Kovid-19 aşısı temini için şirketi ile geçen yıl temmuzda anlaşma sağladığını, buna karşın 'nin ise aynı şirketle kasımda ve daha az doz miktarı alımında anlaştığını belirtti.

Menczer, '''in anlaşma konusunda geç kaldığı ve kötü bir anlaşma imzaladığı görülüyor. Bundan dolayı şimdi daha fazla aşı alamıyoruz.'' diye konuştu.

hükümetinin hem Çin hem de ile aşı konusunda iş birliğini sürdürdüğüne dikkati çeken Menczer, Macaristan'a hızlı şeklide etkili aşıyı getirmek için Doğu-Batı ayrımı yapmadan çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 870 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 329 bin 721 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artışla 10 bin 80'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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