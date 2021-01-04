Son dakika: İngiltere'de yeni karantina kararı!

"ÇOCUKLAR BULAŞMA KONUSUNDA HIZLANDIRICI OLABİLİR"

Johnson, evde kalmaya devam etmenin önemine vurgu yaparak, "İnsanlar evde kalmalı. Sadece sınırlı nedenlerle evden çıkabilirsiniz. Bunlar önem taşıyan ürünleri almak olabilir. Hükümet, klinik olarak aşırı derecede savunmasız olan kişilere yeniden korunmaya başlamalarını tavsiye ediyor. İnsanlar kısa süre içinde bununla ilgili bir mektup alacaklar. İngiltere genelindeki ilkokullar, ortaokullar ve kolejler yarından itibaren uzaktan öğretime geçecek. Hükümet, ücretsiz okul yemeği alan çocukların bunları almaya devam etmesini sağlamak için ve uzaktan öğrenmek için cihazlara ihtiyaç duyan çocuklara destek sağlayacaktır. Çocukların yeni varyanttan etkilenme olasılıkları düşük ancak bulaştırma konusunda hızlandırıcı bir etkiye sahip olabilirler" diye konuştu.