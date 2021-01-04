Mısır Sağlık Bakanlığı'nın Sharkia Valiliği Temsilcisi Hişam Mesud ise, hastanede oksijen yetersizliği yaşanmadığını savunarak, "Hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 4 kişinin ölüm nedeni oksijen tüpü yetersizliği ile ilgili değil. Hastaların durumunun kötüleşmesinin ardından akciğerin sönmesi sonucu doğal olarak hayatını kaybettiler. Hastanede oksijen tüpü yetersizliği yaşamıyoruz. Hastaneye sürekli oksijen tüpleri veriliyor" ifadelerini kullandı.

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