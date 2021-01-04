Hemşirenin çaresizliği kameralara yansıdı! Mısır’da Kovid-19 hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle öldü
Son dakika haberi... Mısır’da bulunan bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan 4 koronavirüs hastası, oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
DÜNYA İHA
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Mısır Sağlık Bakanlığı'nın Sharkia Valiliği Temsilcisi Hişam Mesud ise, hastanede oksijen yetersizliği yaşanmadığını savunarak, "Hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 4 kişinin ölüm nedeni oksijen tüpü yetersizliği ile ilgili değil. Hastaların durumunun kötüleşmesinin ardından akciğerin sönmesi sonucu doğal olarak hayatını kaybettiler. Hastanede oksijen tüpü yetersizliği yaşamıyoruz. Hastaneye sürekli oksijen tüpleri veriliyor" ifadelerini kullandı.
HEMŞİRENİN ÇARESİZLİĞİ KAMERALARA YANSIDI! MISIR’DA KOVİD-19 HASTALARI OKSİJEN TÜPÜ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE ÖLDÜ