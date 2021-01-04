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Haberler Dünya Haberleri Hemşirenin çaresizliği kameralara yansıdı! Mısır’da Kovid-19 hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle öldü

Hemşirenin çaresizliği kameralara yansıdı! Mısır’da Kovid-19 hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle öldü

Son dakika haberi... ’da bulunan bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan 4 hastası, oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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'ın bölgesindeki Al Husseiniya Pandemi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yatan 4 korona virüs hastası oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavi gören ve nefes almakta zorluk çeken korona virüs hastaları, hemşirelerin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'nın Sharkia Valiliği Temsilcisi ise, hastanede oksijen yetersizliği yaşanmadığını savunarak, "Hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 4 kişinin ölüm nedeni oksijen tüpü yetersizliği ile ilgili değil. Hastaların durumunun kötüleşmesinin ardından akciğerin sönmesi sonucu doğal olarak hayatını kaybettiler. Hastanede oksijen tüpü yetersizliği yaşamıyoruz. Hastaneye sürekli oksijen tüpleri veriliyor" ifadelerini kullandı.

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