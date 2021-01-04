Bir kullanıcı da "Yaklaşık 1000 milletvekilinden oluşan bir Ulusal Meclisimiz ile Senatomuz ne işe yarıyor?" yorumunu yaptı.

Birçok kullanıcı da doktor ve epidemologlara rağmen aşı stratejisinin 35 kişiye kalmış olmasını elştirdi.

UZMANLARDAN TEPKİ

Diğer yandan Fransız sağlık uzmanları da ülkenin aşı kampanyasındaki yetersizliğine ilişkin "tam bir fiyasko" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre Fransa'nın aşılama hedefine ulaşması için ülkede her gün 32 bin 247 kişiye aşı yapılması gerekiyor.