Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafı ile birlikte 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada "Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bugün bizimle birlikte aşı olacak" ifadelerini kullanmıştı.