İspanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararı!

HEDEF İKİ AYDA İKİ MİLYON AŞILAMA

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İspanya'da da aşılama işlemi pazar günü başladı. İspanyol hükümeti, şubat ayı sonuna kadar 2 buçuk milyon kişinin aşı olmasını umuyor.



İspanya, corona virüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Resmi verilere göre, şu ana kadar 1,8 milyon vakanın kaydedildiği ülkede, salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.