29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İspanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararı!

İspanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararı!

tüm dünyada yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Aşı karşıtları ile hükümetleri karşı karşıya getiren olaylarda İspanya, çok konuşulacak bir karar aldı. İspanya'da hükümet, aşıyı reddedenlerin isimlerini listeleyecekleri bir kayıt defteri oluşturacaklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
ABONE OL
İspanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararı!

İspanyol sağlık makamlarının, corona virüs aşısı olmayı reddeden insanların isimlerini listeleyecekleri bir kayıt defteri oluşturacağı açıklandı.

İspanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararı!

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kayıtların kamuya açık olmayacağını ve yalnızca diğer Avrupa ülkeleri ile paylaşılacağını dile getirdi.

İspanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararı!

Bakan Illa, sağlık makamlarının toplanacak bilgiler ile ilgili "veri koruma açısından büyük hassasiyet göstereceklerini" kaydetti. Salvador Illa ayrıca, İspanya'da aşı zorunluluğu getirilmediğinin de altını çizdi.

İspanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararı!

Devlete bağlı kamuoyu araştırma kuruluşu Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin yürüttüğü bir araştırma, Almanya'da aşı karşıtlarının oranının ciddi biçimde azaldığını ortaya koydu. Aşıyı reddedeceğini söyleyenlerin oranı kasım ayında yüzde 47 iken, bu oran aralık ayında yüzde 28'e düştü. Aynı zaman diliminde aşı olacağını söyleyen kişilerin oranıysa yüzde 37'den yüzde 40'ın üzerine çıktı.

İspanya'dan flaş koronavirüs aşısı kararı!

HEDEF İKİ AYDA İKİ MİLYON AŞILAMA
Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İspanya'da da aşılama işlemi pazar günü başladı. İspanyol hükümeti, şubat ayı sonuna kadar 2 buçuk milyon kişinin aşı olmasını umuyor.

İspanya, corona virüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Resmi verilere göre, şu ana kadar 1,8 milyon vakanın kaydedildiği ülkede, salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA