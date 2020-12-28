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Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Ontake Yanardağı faaliyete geçti

'nın güneybatısındaki eyaletinin 'nda bulunan Ontake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Japonya'nın Suwanose Adası'ndaki Ontake Yanardağı faaliyete geçti

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kagoşima'nın 230 kilometre güneybatısındaki volkanik Suwanose Adası'ndaki yanardağın yerel saatle 02.48'de faaliyete geçtiğini açıkladı.

Ajans, patlamalar nedeniyle kopan kayaların 1,3 kilometre uzaklığa saçıldığını, yanardağdan çıkan dumanların 200 metreye yükseldiğini duyurdu.

JMA, Ontake Yanardağı'nın volkanik faaliyet seviyesinin "kratere yaklaşılmamalı" çağrısının yapıldığı 3'üncü seviyeye yükseltildiğini, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

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