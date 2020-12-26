Son dakika: Pakistan’da korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var

Belucistan Eyalet Sözcüsü Liaquat Shahwani yaptığı açıklamada, seyircilerin iki okul takımı arasında maç için stadyumda olduğunu ve patlamanın seyircilerin stadyumdan çıktığı sırada meydana geldiğini ifade etti. Shahwani, patlama nedeni ile 2 aracın hurdaya döndüğünü aktardı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan Shahwani, "Hükümetin militanlığı ortadan kaldırma kararlılığı, bu tür korkakça hareketlerle caydırılamaz. Saldırıyı yapanlar yakalanacak" dedi.