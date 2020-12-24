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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 Covid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberi...'da son 24 saatte 21 bin 634 yeni tip (Kovid-19) tanısı konuldu. Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e indi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 Covid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 20 bini geçti.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 634 artışla 2 milyon 527 bin 509'a yükselirken Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 62 bin 268'e çıktı.

Son 7 günde hastanede tedaviye alınan 8 bin 731 kişiden 1179'u yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e indi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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