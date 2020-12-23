İNSANLAR İLE MAKİNELER İŞLERİ BÖLÜŞECEK

İşgücü, uzmanların beklediğinden daha hızlı bir otomasyon yaşıyor; WEF, önümüzdeki beş yıl içinde 85 milyon işin ortadan kalkacağını öngörüyor. Yeni teknolojilerin benimsenmesi, şirketlerin 2025 yılına kadar ihtiyaç duyacakları görev, iş ve becerilerin değişmesine neden olacak.

Araştırmada şu şaşırtıcı olguya dikkat çekiliyor: Bundan beş yıl sonra, işverenler, insanlar ve makineler arasında iş hemen hemen eşit bir şekilde bölüştürecek.