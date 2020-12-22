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Son dakika: İşte Çin'in konuştuğu o Türk! Albay Murat Alkan

Son dakika haberi... Çongçing kentinde geçen hafta polisin peşinde olduğu bir şüpheli kaçarken bir 'yabancı' tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. Şüphelinin yakalanmasına yardım eden kişinin kimliği ise .

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: İşte Çin'in konuştuğu o Türk! Albay Murat Alkan

Çin'de polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına yardım eden Türk askeri yetkilinin hareketi takdir edildi.

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Çongçing kentinin Yücong bölgesine bağlı Hongyadong semtinde geçen hafta polisin peşinde olduğu bir zanlı kaçarken bir 'yabancı' tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. Yere düşen zanlı polisler tarafından yakalandı.

Polisin zanlıyı yakalanmasına yardım eden "yabancı"nın, çalışma ziyareti dolayısıyla orada bulunan ve Pekin Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu ortaya çıktı.

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