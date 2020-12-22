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İsveç Danimarka ile sınırını kapattı

, ’deki Covid-19 mutasyonunun Danimarka’da da görülmesinin ardından Danimarka ile sınırlarını kapatma kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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İsveç Danimarka ile sınırını kapattı

İngiltere'de Covid-19'un yeni ve daha bulaşıcı bir türünün keşfedilmesinin ardından Güney Afrika, İtalya, Hollanda, Danimarka, Ukrayna ve Avusturalya'da da bazı hastalarda Covid-19'un yeni türü görülmüştü.

İsveç, virüsün yeni türü nedeni ile Danimarka ile sınırlarını kapatma kararı aldı.

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg yaptığı açıklamada, "İsveç'ten Danimarka'ya sürüş yasağı getirilecek. Danimarkalıların Noel hediyeleri satın almak ve Malmö'de tatil geçirmek için İsveç'e gelme eğilimde olmalarından dolayı bariz bir risk var. İsveç vatandaşları kayıtsız şartsız İsveç'e seyahat etme hakkına sahiptir ve seyahat yasağından etkilenmeyecektir" dedi.

İsveç Halk Sağlığı Genel Müdürü Johan Carlson ise yaptığı açıklamada, 12 Aralık'tan itibaren İngiltere'ye seyahat edenlerin test yaptırmasına karar verildiğini duyurdu.

Carlson, "İngiltere'ye seyahat eden çalışanların da test edilmesini, hastalık durumunda evde kalma fırsatlarının olmasını sağlamak için iş verenlere bir talep gönderildi" dedi.

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