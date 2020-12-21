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Dünya’nın en yaşlı pandası Xin Xing 38 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen 153 torunu bulunan 38 yaşındaki organ yetmezliği nedeniyle 'de hayatını kaybetti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020
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Dünya’nın en yaşlı pandası Xin Xing 38 yaşında öldü

Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde 1982 yılında doğan ve dünyanın en yaşlı pandası olarak kabul edilen Xin Xing, insan yaşına göre 130 yaşına denk geliyor. Xin Xing, 8 Aralık'ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı panda Xin Xing, yaşamı boyunca 36 yavru dünyaya getirerek, toplamda 153 toruna sahip olmuştu.

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