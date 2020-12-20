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Rüya gibi iş teklifi: Oyun oynayarak PlayStation 5'i değerlendirene 1000 dolar

Bir , oyunseverler için rüya niteliğinde bir teklifte bulundu. İş ilanında oyunseverlerden 5 konsolunu kullanmaları ve deneyimlerini anlatmaları isteniyor. Bunun karşılığında oyunculara 1000 dolar ödeneceği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Rüya gibi iş teklifi: Oyun oynayarak PlayStation 5'i değerlendirene 1000 dolar

Japon teknoloji firması Sony ya da geliştiricileriyle hiçbir bağlantısı bulunmayan WhistleOut isimli teknoloji oyunsevere reddedilmez bir teklifte bulundu.

1000 DOLAR!

İş ilanında, "oyun oynamayı hayat tarzı haline getiren" oyunseverlerden PlayStation 5 konsolunu kullanmaları ve deneyimlerini aktarmaları isteniyor. Bunun karşılığında oyunculara 1000 dolar (yaklaşık 7 bin 650 TL) ödenecek.

HEDİYE DE VERİYORLAR

Fakat bu kadarla da sınırlı kalmıyor. İlana başvuruda pozisyona seçilen kişiye PlayStation 5'in Ultra HD Blu-Ray Disk versiyonu da hediye edilecek.

YOUTUBE KANALINDA YER ALACAKLAR

Ayrıca isteğe bağlı olarak deneyimlerini anlatması için sitenin YouTube kanalına da çıkma şansı tanınacak.

NE İSTENİYOR?

Oyunculardansa 50 saat boyunca konsolunu aralıksız kullanmaları ve deneyimlerini birkaç soruya cevap verecek şekilde anlatmaları isteniyor. Bu kapsamda oyuncular konsolun çevrimiçi ve çevrimdışı performansını, eski konsollara kıyasla farklarını, indirme hızlarını ve yeni özelliklerini değerlendirmeli.

NEYE SAHİP OLMALARI GEREKİYOR?

Ayrıca pozisyona hak kazananların 4K teknolojiye sahip HDMI özellikli televizyon ve hızlı internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor.

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