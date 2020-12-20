Rüya gibi iş teklifi: Oyun oynayarak PlayStation 5'i değerlendirene 1000 dolar

NE İSTENİYOR?

Oyunculardansa 50 saat boyunca konsolunu aralıksız kullanmaları ve deneyimlerini birkaç soruya cevap verecek şekilde anlatmaları isteniyor. Bu kapsamda oyuncular konsolun çevrimiçi ve çevrimdışı performansını, eski konsollara kıyasla farklarını, indirme hızlarını ve yeni özelliklerini değerlendirmeli.