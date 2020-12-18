18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Afganistan'daki bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Afganistan'daki bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 'ın Gazne vilayetinde bir törene düzenlendi. Afganistan'ı sarsan bombalı saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Afganistan'daki bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil öldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.

Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA