Son dakika: Afganistan'daki bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene bombalı saldırı düzenlendi. Afganistan'ı sarsan bombalı saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
DÜNYA AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir törene düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil öldü.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.
Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.