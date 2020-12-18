On binlerce koronavirüs hastası incelendi! Korkutan gerçek ortaya çıktı

TRUMP VE BOLSONARO'YU YALANLADI

Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump, voronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra, sosyal medya hesabından "Grip mevsimi geliyor. Her yıl birçok insan; bazen 100 binin üzerinde insan aşıya rağmen gripten ölüyor. Bunun için ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, bununla yaşamayı öğrendik. Tıpkı Covid'le yaşamayı öğrendiğimiz gibi. Birçok topluluk için Covid gripten daha az ölümcül" mesajını paylaşmıştı. Söz konusu mesaj yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiği, Facebook tarafından silinirken, Twitter tarafından gizlenmişti.