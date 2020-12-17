Polonya'da 17 Ocak'a kadar ulusal karantina ilan edildi

"Önümüzde daha zor günler hatta haftalar olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Eğer üçüncü dalganın hayaleti gerçeğe dönüşürse bu kesinlikle sağlık sistemimizin kapasite sınırlarının aşılması anlamına gelecektir" diyen Sağlık Bakanı Niedzielski, virüsün yayılımını frenlemek için yeni önlemler almak zorunda olduklarını belirtti. Bu kapsamda 28 Aralık'tan itibaren ülke çapında eczane, market, temizlik maddesi satan dükkanlar gibi gündelik ve acil ihtiyaçların karşılanacağı yerler dışındaki tüm dükkanların kapatılmasını kararlaştırdıklarını aktaran Adam Niedzielski, yine bu tarihten itibaren oteller ile kayak merkezlerinin de kapatılacağını duyurdu. Noel bayramı dolayısıyla bir araya gelecek aile üyelerine 5 kişi sınırlaması getirilirken, yılbaşı gecesi 19:00 ile 1 Ocak Cuma 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Okulların Ekim ayından bu yana uzaktan eğitim yaptığı ülkede, kreş ve anaokulları ise 17 Ocak tarihine kadar kapatıldı.