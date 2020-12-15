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Son dakika: İran'da balıkçı tekneleri alev aldı

Son dakika haberi... ’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde yer alan Kenarek limanında 4 balıkçı teknesi yandı.Olayda 3 balıkçı teknesinin tamamen yandığı ifade edilirken bir teknenin de zarar gördüğü bildirildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika: İran'da balıkçı tekneleri alev aldı

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Kenarek şehrinde 3 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Olayda 3 balıkçı teknesinin tamamen yandığı ifade edilirken bir teknenin de zarar gördüğü bildirildi. Kenarek Belediye Başkanı Derviş Beluc Niya, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmek için Kenarek limanına sevk edildiğini söyledi.

YOK OLACAKTI

Beluc Niya, çıkan yangında 3 balıkçı teknesinin tamamen yandığı ve bir teknenin ise zarar gördüğünü belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin başlatıldığını belirten Beluc Niya, "Eğer yangına zamanında müdahale edilmesiydi limanda 100'ün üzerinde tekne tamamen yok olacaktı" dedi.
Kenarek limanındaki yangının ise söndürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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