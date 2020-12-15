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Ölü sayısı 700 bini aşacak: İkinci Dünya Savaşındaki rakamlara dönüldü

(ISTAT) Başkanı yaptığı açıklamada 2020 yılında ülke genelinde 700 bini aşacağını belirtti.Bu durumun endişe verici olduğunu belirten Blangiardo bu durumun en son 'nda yaşandığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Ölü sayısı 700 bini aşacak: İkinci Dünya Savaşındaki rakamlara dönüldü

(ISTAT) Başkanı , ülkede 2020 yılında hayatını kaybedenlerin sayısının 700 bini aşacağını belirterek "Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 1944'te böyle bir şey olmuştu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında." dedi.

ISTAT Başkanı Blangiardo, katıldığı bir televizyon programında, pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020'nin henüz bitmediğini vurgulayan Blangiardo, "Ama makul bir değerlendirme, bizim bu yıl toplamda 700 bin ölüm eşiğini aşacağımızı gösteriyor. Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 1944'te böyle bir şey olmuştu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında." diye konuştu.

Blangiardo, Kovid-19 salgını ve yol açtığı kayıpların da yıllık toplam ölü sayısına etkisi olacağına işaret ederek, "2019'da ülkede ölü sayısı 647 bin idi." ifadesini kullandı.

'da ilk yerleşik Kovid-19 vakasının 21 Şubat'ta resmen tespit edilmesiyle başlayan salgında, bugüne kadar 65 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya, "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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