Kanada Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi

Başbakan Justin Trudeau yaptığı açıklamada, "Kanada, Covid-19 aşılarının ilk dozları için ikinci bir anlaşma yaparak güvence altına aldı. Kanada'nın Aralık ayı sonundan önce 168 bin dozluk Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı alması için sözleşme yapıldı. Teslimatlar, yasal onaydan sonraki 48 saat içinde başlayabilir" dedi.