15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kanada Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi

Kanada Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi

, ’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozlarını güvence altına almak için mevcut anlaşmasını güncelledi. yaptığı açıklamada, “Kanada, Covid-19 aşılarının ilk dozları için ikinci bir anlaşma yaparak güvence altına aldı. Kanada'nın Aralık ayı sonundan önce 168 bin dozluk Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısı alması için sözleşme yapıldı. Teslimatlar, yasal onaydan sonraki 48 saat içinde başlayabilir" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
ABONE OL
Kanada Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi

Sağlık Bakanlığına bağlı olan , Ekim ayından bu yana 'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmeye devam ediyor.

Aşının Health Canada tarafından onaylanması halinde erken erişim için Kanada, Moderna ile yaptığı anlaşmayı güncelledi.

Anlaşmada yapılan güncelleme ile aşının onaylandığı ilk 48 saatin ardından Moderna'nın aşısının Kanada'ya ulaştırılması bekleniyor.

Güncelleme ile Aralık ayı bitmeden Kanada'da Pfizer-BioNTech'in ardından ikinci bir Covid-19 aşısının kullanımına başlanacak.

yaptığı açıklamada, "Kanada, Covid-19 aşılarının ilk dozları için ikinci bir anlaşma yaparak güvence altına aldı. Kanada'nın Aralık ayı sonundan önce 168 bin dozluk Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı alması için sözleşme yapıldı. Teslimatlar, yasal onaydan sonraki 48 saat içinde başlayabilir" dedi.

Yetkililer, Moderna'nın aşısının onay sürecinde ilerlediklerini belirtti.

Moderna aşısının onay sürecinden geçmesi halinde, Kanada'nın FedEx Express Canada aracılığıyla ülke çapında sözleşmeli teslimat planı kullanılarak teslim edilecek ilk aşısı olacak.

Bu teslimatler ile birkaç milyon kişinin Mart 2021'e kadar aşılanması hedefleniyor.

Kanada'da Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı onaylanmasının ardından dün ilk defa Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde bulunan Rekei Bakım Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı Anita Quigangen'e yapılmıştı.



Kanada'da toplam vaka sayısı 468 bin 862'ye, toplam can kaybı ise 13 bin 553'e ulaştı.


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA