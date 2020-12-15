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Ermenistan’da Paşinyan’a öfke dinmiyor

anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde ‘hain’ ilan edilen Başbakan karşıtı protestolar sürüyor.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Ermenistan’da Paşinyan’a öfke dinmiyor

10 Kasım'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin gerginliği Ermenistan'da devam ediyor.

Ateşkesin Ermenistan'ın aleyhine olduğuna savunan muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ediyor.

Gösteride, 'Nikol hain', 'Nikol'suz Ermenistan' sloganları atıldı.

Öte yandan, 10 Kasım'da Rusya ve Azerbaycan'la birlikte yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, bir aydır istifa baskılarına karşı direniyor.

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