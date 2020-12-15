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ABD'de Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Anthony Fauci: Trump ve Biden derhal aşı yaptırmalı

’de uzmanı Dr. , ABD Başkanı seçilen ’a ve ABD Başkanı ’a aşı olmaları konusunda tavsiyede bulundu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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ABD'de Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Anthony Fauci: Trump ve Biden derhal aşı yaptırmalı

Amerika'nın pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. , Başkanı seçilen ve başkan yardımcılığını yapacak ile birlikte, ABD Başkanı 'a, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olmalarını tavsiye etti.

Fauci, "Bu kişi çok yakında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olacak bir kişi. Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, çok yakında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı olacak...

...Güvenlik nedenlerinden dolayı, mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırmamız gerektiğine gerçekten çok inanıyorum. Ocak ayında başkanlığa geçerken tamamen korunmasını istiyorsunuz. Bu benim en güçlü tavsiyem olur" dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP: AŞI OLMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programım yok, ancak uygun zamanda yapmayı dört gözle bekliyorum" demişti. Fauci, koronavirüse yakalanarak iyileşen Trump'a yine de aşı olması konusunda tavsiyede bulundu.

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