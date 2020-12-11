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Son dakika: ABD Sağlık Bakanı Azar FDA’nın hızlı bir şekilde onay verdiği Pfizer’in aşısıyla ilgili yeni açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin () hızlı bir şekilde ’in geliştirdiği Covid-19 aşısına onay vereceğini açıkladı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika: ABD Sağlık Bakanı Azar FDA’nın hızlı bir şekilde onay verdiği Pfizer’in aşısıyla ilgili yeni açıklama

Korona virüs salgınında en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan , ilk Covid-19 aşısı için onay vermeye hazırlanıyor.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) hızlı bir şekilde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına onay vereceğini belirtti.

Bakan Azar, federal hükümetin de aşının nakliyesi konusunda şirketle birlikte çalışmayı planladığını ifade ederek, Pazartesi veya Salı gününe kadar en savunmasız kişilere aşının uygulanabileceğini kaydetti.

Dün 'nın danışma kurulu, 17'ye karşı 4 oy ile 'in geliştirdiği aşıyı ABD'de 16 yaş üzeri kişilerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu. Gelecek hafta ise FDA'nın Moderna tarafından geliştirilen aşı için toplanması bekleniyor.

Pfizer'in aşısının onaylanmasını ardından "Warp Speed Operasyonu" kapsamında ABD Ordusu tarafından 24 saat içinde aşının dağıtımına başlanacağı ve ilk olarak sağlık çalışanlarına ve huzurevi sakinlerine uygulanması planlanıyor.

Öte yandan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı, , , Bahreyn ve Suudi Arabistan'da kullanımı onaylandı.

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