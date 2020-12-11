Korona virüs salgınında en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD, ilk Covid-19 aşısı için onay vermeye hazırlanıyor.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) hızlı bir şekilde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına onay vereceğini belirtti.