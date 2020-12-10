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AB ve Rusya arasındaki gerilimi artıracak karar! 6 ay daha uzatıldı

Avrupa Birliği, 'yı iktidarsızlaştırdığı gerekçesiyle 'ya ekonomik yaptırımlarda bulunmuştu. bugün söz konusu kararı 6 ay daha uzatma kararı aldı. Karar AB ile Rusya arasında iplerin kopma noktasına geldiğini gösteriyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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AB ve Rusya arasındaki gerilimi artıracak karar! 6 ay daha uzatıldı
'de gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, 'nın 'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını bildirdi.

Leyts, mesajında, "AB Konseyi, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasında anlaştı." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2021'de son buluyordu.

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