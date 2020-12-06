06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD, Çin ile 5 kültürel değişim programını sonlandırdı

ABD, Çin ile 5 kültürel değişim programını sonlandırdı

Son dakika haberine göre; , yönetiminin propagandasının yapıldığı gerekçesiyle 5 Çin kültürel değişim programını sonlandırdığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2020
ABONE OL
ABD, Çin ile 5 kültürel değişim programını sonlandırdı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti ile 'kültürel değişim' maskesi altında gizlenen 5 programı sonlandırdı." denildi.

Açıklamada söz konusu değişim programları, Politika Yapıcıları Eğitimi İçin Çin Seyahat Programı, ABD-Çin Dostluk Programı, ABD-Çin Lider Değişim Programı, ABD-Çin Trans-Pasifik Değişim Programı, Hong Kong Eğitim ve Kültür Programı olarak listelendi.

Karşılıklı Eğitim ve Kültürel Değişim Yasası (MECEA) kapsamındaki programlara ilişkin açıklamada, "MECEA kapsamındaki diğer programlar karşılıklı olarak fayda sağlarken, söz konusu bu programlar, tamamen Çin hükümeti tarafından propaganda araçları olarak fonlanmakta ve işletilmektedir. Bunlar, ifade ve toplanma özgürlüğüne sahip olmayan Çin halkına değil Çin Komünist Partisinin yetkililerine hizmet etmek üzere şekillendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA