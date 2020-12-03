Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing koronavirüsten öldü
Son dakika haberi... Fransa'nın 1974 ile 1981 yılları arası Cumhurbaşkanlığını yapmış olan Valery Giscard d'Estaing, Çarşamba günü 94 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.
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1974-1981 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış tarihi siyaset adamı Valery Giscard d'Estaing koronavirüsten hayatını kaybetti.
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand yaptığı paylaşımda Valery Giscard d'Estaing'ni modernliği ve cüretkarlığı ile andı.
1974-1981 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış tarihi siyaset adamı Valery Giscard d'Estaing koronavirüsten hayatını kaybetti.
Tours kenti hastanesinde yatan eski Cumhurbaşkanı 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand yaptığı paylaşımda Valery Giscard d'Estaing'ni modernliği ve cüretkarlığı ile andı.
Eski Devlet Başkanının cenazesinin aile içinde gerçekleşeceği öğrenildi.
Öte yandan, Giscard d'Estaing Cumhurbaşkanlığı döneminde oy kullanma yaşını 21'den 18'e düşüren, kürtajı yasallaştıran ve Avrupa siyasetine önem veren bir cumhurbaşkanı oldu.