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Vladimir Putin'e intihar şoku! Kremlin arazisinde canına kıydı

Son dakika haberine göre; Rus medyasından gazetesi, Kremlin’de görev yapan ve Başkanı ’in yakın korumaları arasında yer alan () görevlisi ’un ettiğini iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2020
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Vladimir Putin'e intihar şoku! Kremlin arazisinde canına kıydı

Başkanı 'in yakın koruma görevlisinin ettiği ileri sürüldü.

Rus medyasından gazetesinin haberine göre, Kremlin'de görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın korumaları arasında yer alan () görevlisi 'un intihar ettiğini iddia etti.

"KREMLİN ARAZİSİNDE CANINA KIYDI"

Gazete yayınladığı haberinde, "Putin'in korumalarından biri Kremlin arazisinde canına kıydı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, intihar eden kişinin "Başkan Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu kişilerden biri olduğu" iddiasına yer verildi.

Öte yandan pek çok Rus yayın organı, habere kaynak olarak Telegram'dan yayın yapan Baza ajansını gösterdi.

Söz konusu haberlerde, intihar eden FSO görevlisinin Mihail Zaharov olduğu belirtildi.

İntihar nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, Zaharov'un eşinden ayrı yaşadığı ve Aralık ayından anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlandıkları belirtildi. İntihar olayıyla ilgili Kremlin'den henüz açıklama yapılmadı

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